Partie de pêche pour les enfants lac de Lourdes Lourdes samedi 27 juin 2026.

Lourdes

Partie de pêche pour les enfants

lac de Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

A l’occasion des fêtes de Lourdes, l’association des pêcheurs lourdais et du Lavedan vous proposent une partie de pêche au lac de Lourdes le samedi 27 juin 2024 de 14h à 17h.

Un moment nature et découverte pour les plus jeunes, encadrés par des passionnés. Les enfants pourront s’initier à la pêche, observer les poissons et vivre leurs premières prises.

Animation gratuite.

Informations complémentaires à venir prochainement ou aux coordonnées ci-dessous.

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lac de Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 34 00 36 aappma.lavedan@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Lourdes Festival, the Lourdes and Lavedan Fishermen’s Association invites you to a fishing outing at Lake Lourdes on Saturday, June 27, 2024, from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.

A chance for young people to enjoy nature and explore, guided by passionate experts. Children can learn the basics of fishing, observe the fish, and experience their first catches.

Free event.

Additional information coming soon or available via the contact details below.

L’événement Partie de pêche pour les enfants Lourdes a été mis à jour le 2026-06-13 par OT de Lourdes|CDT65