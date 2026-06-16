Beauvais

Partir en Livre 2026

Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09

Les médiathèques du territoire participent à Partir en Livre 2026, le grand rendez-vous national consacré au livre jeunesse. Cette manifestation gratuite invite les enfants, les adolescents et leurs familles à découvrir le plaisir de la lecture à travers des animations ludiques, des rencontres et des moments de partage.

Cette année encore, le réseau des médiathèques du Beauvaisis participera à la manifestation nationale Partir en livre, conçue et coordonnée par le Centre National du Livre, autour de la sensibilisation à la littérature jeunesse et à la lecture.

Les médiathèques de l’agglomération du Beauvaisis Beauvais, Hermes, Bresles, Laversines et La Neuville-en-Hez vous invitent à découvrir deux villages autour du thème “Nos petits et grands héros”, thématique de l’édition nationale de Partir en Livre 2026. Ces villages se tiendront à Hermes, le mercredi 8 juillet, ainsi que dans le quartier Saint-Lucien, le jeudi 9 juillet.

Des lectures, des ateliers créatifs ainsi que des rencontres avec des auteurs et illustrateurs rythmeront ces deux villages.

Ils offriront aux enfants et à leurs familles l’opportunité d’échanger et de partager des moments privilégiés avec les différents invités et partenaires de l’événement.

Toutes les activités proposées sont gratuites.

Les médiathèques du territoire participent à Partir en Livre 2026, le grand rendez-vous national consacré au livre jeunesse. Cette manifestation gratuite invite les enfants, les adolescents et leurs familles à découvrir le plaisir de la lecture à travers des animations ludiques, des rencontres et des moments de partage.

Cette année encore, le réseau des médiathèques du Beauvaisis participera à la manifestation nationale Partir en livre, conçue et coordonnée par le Centre National du Livre, autour de la sensibilisation à la littérature jeunesse et à la lecture.

Les médiathèques de l’agglomération du Beauvaisis Beauvais, Hermes, Bresles, Laversines et La Neuville-en-Hez vous invitent à découvrir deux villages autour du thème “Nos petits et grands héros”, thématique de l’édition nationale de Partir en Livre 2026. Ces villages se tiendront à Hermes, le mercredi 8 juillet, ainsi que dans le quartier Saint-Lucien, le jeudi 9 juillet.

Des lectures, des ateliers créatifs ainsi que des rencontres avec des auteurs et illustrateurs rythmeront ces deux villages.

Ils offriront aux enfants et à leurs familles l’opportunité d’échanger et de partager des moments privilégiés avec les différents invités et partenaires de l’événement.

Toutes les activités proposées sont gratuites. .

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

Local libraries are participating in “Partir en Livre 2026,” the major national event dedicated to children’s books. This free event invites children, teens, and their families to discover the joy of reading through fun activities, meet-and-greets, and opportunities to share experiences.

Once again this year, the Beauvaisis library network will participate in the national “Partir en Livre” event, designed and coordinatedby the National Book Center to raise awareness of children’s literature and reading.

The media libraries of the Beauvaisis metropolitan area—in Beauvais, Hermes, Bresles, Laversines, and La Neuville-en-Hez— invite you to explore two villages centered on the theme “Our Little and Big Heroes,” the theme of the 2026 national edition of “Partir en Livre.” These events will take place in Hermes on Wednesday, July 8, and in the Saint-Lucien neighborhood on Thursday, July 9.

Readings, creative workshops, and meet-and-greets with authors and illustrators will be featured at both events.

They will offer children and their families the opportunity to interact and share special moments with the event’s various guests and partners.

All activities are free of charge.

L’événement Partir en Livre 2026 Beauvais a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis