A l’occasion du temps fort « Sous toutes les coutures » des bibliothèques de la Ville de Paris et dans le cadre de Partir en livre, la médiathèque invite l’illustratrice Magali Attiogbé à animer un atelier de couture haut en couleurs.

A partir de vestons en coton écrus, les enfants pourront coudre, découper, coller, broder des éléments décoratifs et/ou fonctionnels. Tissu wax, sequins, galons, franges, écussons…tous les moyens seront bons pour créer de beaux gilets comme de grands couturiers !

Cet atelier a créé et réalisé à partir de l’exposition Beauté Congo qui a eu lieu à La Fondation Cartier en 2015.

Magali Attiogbé Née au Togo dans les années 1980, Maggali Attiogbé est arrivée en France à ses 3 ans.

Elle a étudié les arts appliqués à Lyon et à Paris.

Diplômée de l’Ecole Estienne en illustration, elle travaille pour des supports aussi variés que les affiches, les livres, la presse, les cartes postales, la vaisselle, les jouets, les camions … Pour l’édition jeunesse, elle a notamment signé L’Imagier d’Afrique (Amaterra), ou les illustrations de L’Afro-carnaval des animaux (Le Label dans la forêt).

Accompagnés par l’illustratrice Magali Attiogbé, les enfants réalisent un veston de sapeur.

Le samedi 04 juillet 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public enfants. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Duras et trouvez le meilleur itinéraire

