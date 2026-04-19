Partir en livre : Atelier « un veston de sapeur » avec Magali Attiogbé Médiathèque Marguerite Duras Paris
Partir en livre : Atelier « un veston de sapeur » avec Magali Attiogbé Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 4 juillet 2026.
A l’occasion du temps fort « Sous toutes les coutures » des bibliothèques de la Ville de Paris et dans le cadre de Partir en livre, la médiathèque invite l’illustratrice Magali Attiogbé à animer un atelier de couture haut en couleurs.
A partir de vestons en coton écrus, les enfants pourront coudre, découper, coller, broder des éléments décoratifs et/ou fonctionnels. Tissu wax, sequins, galons, franges, écussons…tous les moyens seront bons pour créer de beaux gilets comme de grands couturiers !
Cet atelier a créé et réalisé à partir de l’exposition Beauté Congo qui a eu lieu à La Fondation Cartier en 2015.
Magali Attiogbé
Née au Togo dans les années 1980, Maggali Attiogbé est arrivée en France à ses 3 ans.
Elle a étudié les arts appliqués à Lyon et à Paris.
Diplômée de l’Ecole Estienne en illustration, elle travaille pour des supports aussi variés que les affiches, les livres, la presse, les cartes postales, la vaisselle, les jouets, les camions …
Pour l’édition jeunesse, elle a notamment signé L’Imagier d’Afrique (Amaterra), ou les illustrations de L’Afro-carnaval des animaux (Le Label dans la forêt).
Accompagnés par l’illustratrice Magali Attiogbé, les enfants réalisent un veston de sapeur.
Le samedi 04 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public enfants. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T17:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris
+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/
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