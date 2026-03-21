Partir en livre Grand jeu entre terre et espace, en route avec petite goutte ! Rue Nationale Ouroux-en-Morvan mercredi 15 juillet 2026.

Ouroux-en-Morvan

Partir en livre Grand jeu entre terre et espace, en route avec petite goutte !

Rue Nationale CLAP Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Devenez les héroïnes et les héros de l’univers !

À l’occasion de cette 12ème édition de Partir en livre, la médiathèque en partenariat avec le Clap de Sceni Qua Non vous emmène en voyage entre terre, ciel et espace.

À partir de l’album Bon voyage petite goutte d’eau , les enfants deviennent la petite goutte et sauvent la planète.

Au fil d’une randonnée lecture balisée de jeux, une journée dynamique pour devenir les héros de l’univers.

Cette animation immersive se termine par la projection du film Non-non dans l’espace , dans le cadre du Little film Festival . .

Rue Nationale CLAP Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 34 36 bibliotheques@ccmorvan.fr

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English : Partir en livre Grand jeu entre terre et espace, en route avec petite goutte !

L’événement Partir en livre Grand jeu entre terre et espace, en route avec petite goutte ! Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)