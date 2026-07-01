Partir en Livre – Mini Loup, Le Hall du Livre, Nancy
samedi 11 juillet 2026 · Le Hall du Livre · Nancy
Informations pratiques
Partir en Livre – Mini Loup Samedi 11 juillet, 16h00 Le Hall du Livre Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T16:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T16:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00
Rendez-vous avec Mini-Loup dans votre librairie !
De 16h à 17h, venez rencontrer notre adorable mascotte préférée
On vous attend nombreux pour repartir avec un sourire… et une super photo !
Le Hall du Livre 53-55 rue Saint Dizier,Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« link »: « https://unidivers.fr/wp-content/uploads/2026/07/1f49b.png »}]
Rendez-vous avec Mini-Loup dans votre librairie !De 16h à 17h, venez rencontrer notre adorable mascotte préférée On vous attend nombreux pour repartir avec un sourire… et une super photo ! Autre
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