Partir en livre bibliothèque de Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes
samedi 4 juillet 2026 · bibliothèque de Sainte-Suzanne · Sainte-Suzanne-et-Chammes
Informations pratiques
Sainte-Suzanne-et-Chammes
Partir en livre
bibliothèque de Sainte-Suzanne 1 Rue Jean de Bueil Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04 12:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Animation, partir en livre, sur le thème des héros dans les livres d’enfants.
Des lectures, des coloriages, des contes avec l’utilisation de kamishibails…
Gratuit. .
bibliothèque de Sainte-Suzanne 1 Rue Jean de Bueil Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 88 55
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English :
Storytime activity, based on the theme of heroes in children’s books.
L’événement Partir en livre Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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