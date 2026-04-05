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AGENDA · Sainte-Suzanne-et-Chammes

Partir en livre bibliothèque de Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes

samedi 4 juillet 2026 · bibliothèque de Sainte-Suzanne · Sainte-Suzanne-et-Chammes

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
bibliothèque de Sainte-Suzanne
Adresse
1 Rue Jean de Bueil
Ville
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Département
Mayenne
Tarif

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Partir en livre

bibliothèque de Sainte-Suzanne 1 Rue Jean de Bueil Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04 12:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Animation, partir en livre, sur le thème des héros dans les livres d’enfants.
Des lectures, des coloriages, des contes avec l’utilisation de kamishibails…
Gratuit.   .

bibliothèque de Sainte-Suzanne 1 Rue Jean de Bueil Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 88 55 

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English :

Storytime activity, based on the theme of heroes in children’s books.

L’événement Partir en livre Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons

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