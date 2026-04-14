Parures et performance de genre à l’asile (France, milieu du XXe siècle), Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale, Fontainebleau

Parures et performance de genre à l’asile (France, milieu du XXe siècle) Samedi 6 juin, 16h00 Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Quelles significations en termes de genre peuvent véhiculer les vêtements singuliers confectionnés en asile psychiatrique ? A partir de l’étude de trois parures réalisées entre 1930 et 1950 par des femmes internées, cette présentation sera notamment l’occasion de se demander quel rôle jouent les références à la mode dans l’univers désexualisant de l’asile : une performance du féminin ? Une renégociation des normes de genre ?

Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Cour du cheval blanc, Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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