Parures et vêtements. Les collections marocaines du mahJ à la lumière des photographies de Jean Besancenot, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau
Parures et vêtements. Les collections marocaines du mahJ à la lumière des photographies de Jean Besancenot, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.
Parures et vêtements. Les collections marocaines du mahJ à la lumière des photographies de Jean Besancenot Vendredi 5 juin, 17h30 Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T17:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T17:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00
À l’automne 1999, le mahJ organise sa première exposition temporaire, « Regards sur la vie juive au Maroc » lors de laquelle le public découvre la richesse de la culture juive marocaine dans ses différentes formes d’expression : manuscrits, objets de culte, bijoux et costumes. Cette présentation impulse le développement des collections marocaines du musée. Puis, en 2020, le mahJ consacre une exposition à Jean Besancenot (1902-1992) et complète à cette occasion son fonds. Le travail de Besancenot croise l’ethnographie, la photographie et l’art et s’intéresse principalement aux costumes, parures et bijoux du Maroc de la première moitié du XXe siècle. Une grande partie de son œuvre porte sur les communautés juives. L’occasion de s’arrêter plus en détail sur la diversité des parures et vêtements des collections marocaines du mahJ, en dialogue avec les photographies de Jean Besancenot.
Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Jean Besancenot (1902-1992), Femmes juives de Tahala, 1934-1937
À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)
- Leila Alaoui – Les Marocains, Médiathèque municipale, Espace culturel de la Charité royale, Fontainebleau 2 juin 2026
- Festival de l’histoire de l’art Place du Général De Gaulle Fontainebleau 5 juin 2026
- Exposition de costume de scène au Château de Fontainebleau sous le signe de Marie-Antoinette Place du Général de Gaulle Fontainebleau 5 juin 2026
- Restitution de travaux d’éducation artistique et culturelle : les enfants illustrent la mode au fil des siècles, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée, Fontainebleau 5 juin 2026
- Château de Fontainebleau : architecture, décors, collections, Château de Fontainebleau – tout au long du circuit de visite, Fontainebleau 5 juin 2026