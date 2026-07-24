PAS PERDUS Théâtre de l’Archipel Perpignan
mardi 13 avril 2027 · Théâtre de l'Archipel · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
PAS PERDUS
Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 24
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-13 20:00:00
fin : 2027-04-13
Date(s) :
2027-04-13
Dans une gare, six interprètes se croisent, s’effleurent, se rencontrent. Formé à l’École de danse de l’Opéra national de Paris, le jeune chorégraphe Anatole Hossenlopp signe une pièce délicate sur ces instants suspendus où, au cœur du mouvement, le temps se dilate et révèle les liens entre les êtres.
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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
At a train station, six dancers cross paths, brush past one another, and come together. A graduate of the Paris National Opera’s dance school, the young choreographer Anatole Hossenlopp has created a delicate piece about these suspended moments where, in the heart of the movement, time expands and reveals the connections between the performers.
L’événement PAS PERDUS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME
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