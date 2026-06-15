Passage du Tour de France Village Barèges

Barèges

Passage du Tour de France

Village BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Passage de la caravane à 15h et des coureurs à 17h.

.

Village BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The caravan will pass by at 3 p.m. and the runners at 5 p.m.

L’événement Passage du Tour de France Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65