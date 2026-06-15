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Passage du Tour de France Village Barèges

Passage du Tour de France Village Barèges jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Village

Adresse : BAREGES

Ville : 65120 Barèges

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Barèges

Passage du Tour de France

Village BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Passage de la caravane à 15h et des coureurs à 17h.
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Village BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00 

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English :

The caravan will pass by at 3 p.m. and the runners at 5 p.m.

L’événement Passage du Tour de France Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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