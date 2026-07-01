Passage du Tour de France Cercy Terre d’élevage La Croix de Vauilly Cercy-la-Tour

Informations pratiques

Cercy-la-Tour

Passage du Tour de France Cercy Terre d’élevage

La Croix de Vauilly La Croix de Vauilly (rond-point) Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 11:00:00

fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Passage du Tour de France Cercy Terre d’élevage

À partir de 11h au rond-point de la Croix de Vauilly.

De 9h à 20h Marché hebdomadaire délocalisé (cour ancien bâtiment CFR proche rond-point).

À partir de 11h Dégustation gratuite de viande bovine et repas par le Comité des Fêtes.

12h58 Passage de la Caravane du Tour du France.

14h53 Passage du Tour de France. Animations toute la journée (toboggan géant, tombola, jeux etc.).

Contact 03 86 50 89 01 / contact@cercylatour.fr .

La Croix de Vauilly La Croix de Vauilly (rond-point) Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 89 01

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English : Passage du Tour de France Cercy Terre d’élevage

L’événement Passage du Tour de France Cercy Terre d’élevage Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Rives du Morvan