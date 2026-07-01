AGENDA · Fours
Passage du Tour de France Route de Decize et place Pouyat Fours
jeudi 16 juillet 2026 · Route de Decize et place Pouyat · Fours
Informations pratiques
Fours
Passage du Tour de France
Route de Decize et place Pouyat Place Pouyat Fours Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 12:30:00
fin : 2026-07-16 14:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Passage du Tour de France
Entre 12h30 et 14h, animations et food truck sur la place du village. .
Route de Decize et place Pouyat Place Pouyat Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 20 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Passage du Tour de France
L’événement Passage du Tour de France Fours a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Rives du Morvan
À voir aussi à Fours (Nièvre)
- Fête Nationale et bal Rue des Maîtres Verriers Fours 13 juillet 2026
- Soirée On the Moon again Stade de football Fours 18 juillet 2026
- Visite du Rucher de la Brûle Jacquet Rucher de la Brûle Jacquet Fours 28 juillet 2026
- 36e Nuit des Etoiles Stade de football Fours 8 août 2026
- Comice agricole du canton de Fours Fours 23 août 2026