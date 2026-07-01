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Passage du Tour de France Route de Decize et place Pouyat Fours

jeudi 16 juillet 2026 · Route de Decize et place Pouyat · Fours

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
Route de Decize et place Pouyat
Adresse
Place Pouyat
Ville
58250 Fours
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Fours

Passage du Tour de France

Route de Decize et place Pouyat Place Pouyat Fours Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 12:30:00
fin : 2026-07-16 14:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Passage du Tour de France
Entre 12h30 et 14h, animations et food truck sur la place du village.   .

Route de Decize et place Pouyat Place Pouyat Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 20 58 

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English : Passage du Tour de France

L’événement Passage du Tour de France Fours a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Rives du Morvan

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