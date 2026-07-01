Passage du Tour de France Route de Decize et place Pouyat Fours

jeudi 16 juillet 2026 · Route de Decize et place Pouyat · Fours

Informations pratiques

Fours

Passage du Tour de France

Route de Decize et place Pouyat Place Pouyat Fours Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 12:30:00

fin : 2026-07-16 14:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Passage du Tour de France

Entre 12h30 et 14h, animations et food truck sur la place du village. .

Route de Decize et place Pouyat Place Pouyat Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 20 58

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English : Passage du Tour de France

L’événement Passage du Tour de France Fours a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Rives du Morvan