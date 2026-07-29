UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Passage du Tour de Haute-Saône Luxeuil-les-Bains

samedi 5 septembre 2026 · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif

Luxeuil-les-Bains

Passage du Tour de Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Etape de 124 km Boucle Faucogney-et-la-Mer.
Horaires approximatifs de passage
13h55 Mont du Tronc
14h10 Raddon
14h40 Fontaine-les-Luxeuil
14h50 Saint-Sauveur.
Passage de la caravane environ 45 min avant la course.   .

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Passage du Tour de Haute-Saône

L’événement Passage du Tour de Haute-Saône Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-29 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)