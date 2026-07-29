Passage du Tour de Haute-Saône Luxeuil-les-Bains
samedi 5 septembre 2026 · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Passage du Tour de Haute-Saône
Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Etape de 124 km Boucle Faucogney-et-la-Mer.
Horaires approximatifs de passage
13h55 Mont du Tronc
14h10 Raddon
14h40 Fontaine-les-Luxeuil
14h50 Saint-Sauveur.
Passage de la caravane environ 45 min avant la course. .
Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Passage du Tour de Haute-Saône
L’événement Passage du Tour de Haute-Saône Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-29 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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