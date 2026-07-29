Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Passage du Tour de Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Etape de 124 km Boucle Faucogney-et-la-Mer.

Horaires approximatifs de passage

13h55 Mont du Tronc

14h10 Raddon

14h40 Fontaine-les-Luxeuil

14h50 Saint-Sauveur.

Passage de la caravane environ 45 min avant la course. .

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Passage du Tour de Haute-Saône

L’événement Passage du Tour de Haute-Saône Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-29 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)