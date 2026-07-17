Passé recomposé, quand la photographie agite le patrimoine, Collégiale Saint-Martin, Angers

Informations pratiques

Passé recomposé, quand la photographie agite le patrimoine 1 – 20 septembre Collégiale Saint-Martin Maine-et-Loire

– plein tarif : 5 €.

– tarif réduit : 3,5 €.

– gratuit pour les moins de 26 ans.

La collégiale est ouverte gratuitement le dernier dimanche de chaque mois.

Gratuité « spécial anniversaire » pour tous les jeunes de 20 ans en 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T13:00:00+02:00 – 2026-09-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Pendant plusieurs mois, cinq photographes, tels des pêcheurs de perles, sont allés chercher au plus profond des archives, des musées, des collections, des galeries souterraines, des friches et des forêts les images qui racontent des récits oubliés et des patrimoines façonnant nos imaginaires collectifs actuels.

« Passé recomposé » réuni dans l’écrin que constitue la Collégiale Saint-Martin, le travail de résidence de cinq artistes talentueux : Juliette Agnel, Matthieu Gafsou, Emma Cossée Cruz, Jérôme Blin et Gaëtan Chevrier.

Cette exposition nous livre ainsi des regards intimes et sincères sur l’Anjou et célèbre les 200 ans de la photographie en nous rappelant que cette invention révolutionnaire raconte avant de montrer, fait vivre la mémoire et est avant tout un véritable geste artistique.

Le commissariat est assuré Thierry Pelloquet pour le Département de Maine-et-Loire et Émilie Houssa pour le Centre Claude Cahun pour la photographie contemporaine.

Collégiale Saint-Martin 23 rue Saint-Martin 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 81 16 00 https://www.collegiale-saint-martin.fr/ https://www.instagram.com/collegialesaintmartin Au cœur du centre historique d’Angers se dresse la Collégiale Saint-Martin, la plus vieille église d’Angers et l’un des monuments carolingiens les mieux conservés de France. Site majeur dans l’histoire de l’architecture de l’ouest de l’Hexagone, le bâtiment est une source d’inspiration quand il s’agit d’évoquer la seconde vie des édifices religieux. Véritable référence culturelle en Anjou, la Collégiale n’hésite pas à faire preuve d’audace et à jouer la carte de l’éclectisme pour toucher tous les publics.

Après 20 ans de travaux de fouilles archéologiques et de restauration, elle a rouvert ses portes au public en juin 2006.

Détentrice d’une étoile au Guide Vert Michelin, la Collégiale Saint-Martin bénéficie de la marque Qualité Tourisme™. voir site internet : https://www.collegiale-saint-martin.fr/infos-pratiques/coordonnees-et-acces

Pendant plusieurs mois, cinq photographes, tels des pêcheurs de perles, sont allés chercher au plus profond des archives, des musées, des collections, des galeries souterraines, des friches et des et…

© 2026, Matthieu Gafsou / Courtoisie Galerie C