Passe ton certif’, École-Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer

Passe ton certif’ Samedi 23 mai, 18h00 École-Musée de Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Après 160 ans d’existence, l’école-musée vous propose une épreuve adaptée de l’ancien Certificat d’Études Primaires, proposée sur place et à la plume métallique à toutes les personnes désirant tester ce qui reste de leurs compétences scolaires par rapport au niveau exigé des anciens candidats à ce diplôme.

L’objectif de cet exercice libre, gratuit et ouvert à tous, sera autant une expérience pédagogique inédite qu’un prétexte à une animation ludique et conviviale qui fera revivre en toute authenticité ce qui fut le défi et la fierté de milliers d’écoliers de notre ancien système scolaire.

École-Musée de Boulogne-sur-Mer 2 rue de l’ancien rivage, Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 87 00 30 http://ecolemusee.boulogne-sur-mer.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0321870030 »}]

Après 160 ans d’existence, l’école-musée vous propose une épreuve adaptée de l’ancien Certificat d’Études Primaires, proposée sur place et à la plume métallique à toutes les personnes désirant tester…

©villeboulognesurmer