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Passez gratuitement le Certif’asso avec le CAP Carrefour des Associations Parisiennes Paris

Passez gratuitement le Certif’asso avec le CAP Carrefour des Associations Parisiennes Paris

Passez gratuitement le Certif’asso avec le CAP Carrefour des Associations Parisiennes Paris lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Carrefour des Associations Parisiennes

Adresse : 181 avenue Daumesnil

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif : <p>Pré-inscription obligatoire. Vous serez contacté pour confirmer votre inscription.</p>

Le Carrefour des Associations Parisiennes vous offre la possibilité de préparer la partie théorique du Certif’Asso lors d’une semaine de formation dédiée. Gratuite, cette formation est cependant limitée à une quinzaine de participant·e·s par session. Nous vous invitons donc à vérifier soigneusement vos disponibilités sur l’ensemble de la semaine avant de vous inscrire, afin de ne pas bloquer une place qui pourrait bénéficier à une autre personne.

Logo officiel du Certif'asso, le certificat de formation à la gestion associative
Certif’asso, le certificat de formation à la gestion associative ; Crédits : Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative

Cette semaine se déroulera du 6 au 10 juillet en présentiel au CAP, 181 av. Daumesnil 75012 Paris.

Programme de la semaine :
Lundi 6 juillet
• De 10 h à 13 h : Le fonctionnement d’une association Loi 1901 (module obligatoire)
• De 14 h à 17 h : Connaître la diversité des ressources humaines dans une association (module obligatoire)
Mardi 7 juillet
• De 10 h à 13 h : Gouvernance et gestion associative (module obligatoire)
• De 14 h à 17 h :

Comment trouver, accueillir, animer et valoriser vos bénévoles ? (module obligatoire)
Mercredi 8 juillet
• De 10 h à 13 h : Premiers pas en comptabilité de trésorerie (module obligatoire)
• De 14 h à 17 h : Élaborer une demande de financement à un organisme public ou privé (module obligatoire)
Jeudi 9 juillet
• De 10 h à 13 h :

Ville de Paris : guide des services à destination des associations (module obligatoire)
• De 14 h à 17 h : Élaborer une stratégie de communication associative (module optionnel)
Vendredi 10 juillet: De 10 h à 17 h : Élaborer un projet au sein de son association (module optionnel)

Les participants qui n’auront pas suivi les options du jeudi après-midi et du vendredi pourront choisir 3 modules optionnels dans le catalogue du CAP à suivre au CAP à partir de septembre : www.paris.fr/formasso

Au terme de cette semaine de formation, il vous faudra également réaliser un stage pratique de 15 jours au cours de l’année et passer un entretien (plus d’infos : Préparez gratuitement le Certif’Asso – Ville de Paris).

Les inscriptions au stage Certif’Asso sont ouvertes : Formulaire en ligne (attention, places limitées. Le Carrefour des Associations Parisiennes vous appellera suite à votre préinscription pour valider votre participation).

Vous souhaitez passer une certification pour attester de vos compétences en matière de gestion associative ? Le Carrefour des Associations Parisiennes (CAP) vous prépare et vous fait passer gratuitement le Certif’Asso.
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 17h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 13h00
gratuit

Pré-inscription obligatoire. Vous serez contacté pour confirmer votre inscription.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T13:00:00+02:00;2026-07-06T14:00:00+02:00_2026-07-06T17:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T13:00:00+02:00;2026-07-07T14:00:00+02:00_2026-07-07T17:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T13:00:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T17:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T13:00:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T17:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T13:00:00+02:00;2026-07-10T14:00:00+02:00_2026-07-10T17:00:00+02:00

Carrefour des Associations Parisiennes 181 avenue Daumesnil  75012 Paris
capcontact@paris.fr


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