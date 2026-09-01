Informations pratiques

Langeac

Pat Patrouille Mission Dino

Centre socio-culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 17:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Lorsqu’une mystérieuse tempête surprend leur navire, la Pat’ Patrouille s’échoue sur une île tropicale encore inexplorée… et peuplée de dinosaures !

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Centre socio-culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com

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English :

When a mysterious storm catches their ship off guard, the Paw Patrol washes ashore on an unexplored tropical island—populated by dinosaurs!

L’événement Pat Patrouille Mission Dino Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier