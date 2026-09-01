UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Langeac

Pat Patrouille Mission Dino Langeac

mercredi 23 septembre 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Centre socio-culturel
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Langeac

Pat Patrouille Mission Dino

Centre socio-culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 17:00:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Lorsqu’une mystérieuse tempête surprend leur navire, la Pat’ Patrouille s’échoue sur une île tropicale encore inexplorée… et peuplée de dinosaures !
  .

Centre socio-culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lecinemalangeadois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When a mysterious storm catches their ship off guard, the Paw Patrol washes ashore on an unexplored tropical island—populated by dinosaurs!

L’événement Pat Patrouille Mission Dino Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Langeac (Haute-Loire)