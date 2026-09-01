Pat Patrouille Mission Dino Langeac
mercredi 23 septembre 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Pat Patrouille Mission Dino
Centre socio-culturel Langeac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 17:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Lorsqu’une mystérieuse tempête surprend leur navire, la Pat’ Patrouille s’échoue sur une île tropicale encore inexplorée… et peuplée de dinosaures !
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Centre socio-culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
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English :
When a mysterious storm catches their ship off guard, the Paw Patrol washes ashore on an unexplored tropical island—populated by dinosaurs!
L’événement Pat Patrouille Mission Dino Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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