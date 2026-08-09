Patatra, l’ascension de la chute Cirque Electrique Paris
samedi 19 septembre 2026 · Cirque Electrique · Paris
Informations pratiques
« Pourquoi ton envers c’est mon endroit ? »
Dans Patatra, tendresse et humour s’entremêlent en vocalises acrobatiques. En détournant des scènes de la vie quotidienne, Patatra invite le spectateur à se jouer de lui-même, et à se laisser porter par les joies du vivre-ensemble.
Des portés acrobatiques, des équilibres, du clown et de la musique live rythment les interactions entre des individus que tout oppose… et que tout rassemble. Ce spectacle est une ode aux richesses que nos différences nous apportent.
Un spectacle de la compagnie Nenni ma foi au Cirque Electrique, samedi 19 septembre à 11 h et 15 h et dimanche 20 septembre à 15 h.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 11h00 à 16h00
payant
Tarif enfant : 10 €
Tarif adulte : 12 €
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T16:00:00+02:00;2026-09-20T15:00:00+02:00_2026-09-20T16:00:00+02:00
Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris
https://www.cirque-electrique.com/events/patatra
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