Patchrock à Chaud Bouillon : Tu FAIS le concert, Chaud Bouillon, Lille

Patchrock à Chaud Bouillon : Tu FAIS le concert Samedi 20 juin, 19h00 Chaud Bouillon Nord

Places au Karaoké limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00

Préparez-vous pour une fête de la musique UNIQUE à #Lille avec plus de 5 heures de LIVE

A Chaud Bouillon avec Patchrock, on organise la seule soirée où vous n’allez pas juste regarder le concerts mais FAIRE LE SHOW en jouant et en ⚡montant sur scène !

18 h – OUVERTURE : On vous accueille sur la super terrasse de Chaud Bouillon pour démarrer tranquillement l’apéro

19h – APERO CONCERT Live : On démarre la soirée avec une ambiance lounge, 100% cover et 100% tubes avec Patchrock, pendant que vous constituez les équipes pour la suite de la soirée

19h30 -CONCERT Live : Le groupe Kindimo prend le relais avec leurs compositions originales fusion jazz / funk / rock

20h30 – BLINDTEST En Live : Patchrock joue des titres, et vous devez deviner avant les autres l’interprète original. Des cocktails et des surprises à gagner

21h – CONCERT Guests : Vincent et Héloïse montent sur scène pour un duo plein d’énergie, reprise de tubes

21h30 – LA SCÈNE EST À TOI ! Monte sur scène en solo, en duo ou en équipe pour chanter ta chanson préférée avec Patchrock en Karaoké LIVE *attention : sur billet spécial uniquement*

22h15 – CONCERT Live 100% tubes : La soirée se termine en beauté avec un dernier concert : Montre-nous tes meilleurs pas de danse sur les tubes incontournables repris par Patchrock

Chaud Bouillon 70 Pass. de l’Internationale, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France https://www.chaudbouillon.earth/ [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/events/fdlm-2026-patchrock-a-chaud-bouillon-tu-fais-le-concert »}]

Fête de la musique 2026

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