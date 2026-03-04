PATRIACRAME volume 3, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

PATRIACRAME volume 3 Mercredi 18 mars, 20h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T20:00:00+01:00 – 2026-03-18T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-18T20:00:00+01:00 – 2026-03-18T23:30:00+01:00

CRI DU CŒUR présente PATRIACRAME volume 3

Le 18 mars, invoquons toustes ensemble et faisons grossir, pour la 3ème fois,

LES FLAMMES DESTRUCTRICES DE PATRIACRAME

u’ielles dévorent

le système patriarcal dans son ensemble :

des âmes puantes des patriarches, aux rigidités de leur pensée binaire,

en passant par leurs édifices, leurs lois, leur langue…

Scène ouverte à la performance, à la poésie, au drag, à la danse, à la musique live, aux clowns, aux acrobaties etcccc

Inscription en remplissant ce formulaire

Inscription ouvertes jusqu’au 19 février 23h59 – Les réponses seront données le 20

Cri du cœur est une scène ouverte expérimentale poético politik

ça veut dire =

un espace pour tester de nouvelles performances ou des bouts de spectacles en cours de travail

que la poésie (et poétiser) c’est un sport de combat

compte Instagram de Cri du coeur

CRI DU COEUR présente PATRIACRAME volume 3 Salle de concert Cabaret