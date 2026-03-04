PATRIACRAME volume 3, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-18T20:00:00+01:00 – 2026-03-18T23:30:00+01:00
Fin : 2026-03-18T20:00:00+01:00 – 2026-03-18T23:30:00+01:00
CRI DU CŒUR présente PATRIACRAME volume 3
Le 18 mars, invoquons toustes ensemble et faisons grossir, pour la 3ème fois,
LES FLAMMES DESTRUCTRICES DE PATRIACRAME
u’ielles dévorent
le système patriarcal dans son ensemble :
des âmes puantes des patriarches, aux rigidités de leur pensée binaire,
en passant par leurs édifices, leurs lois, leur langue…
Scène ouverte à la performance, à la poésie, au drag, à la danse, à la musique live, aux clowns, aux acrobaties etcccc
Inscription en remplissant ce formulaire
Inscription ouvertes jusqu’au 19 février 23h59 – Les réponses seront données le 20
Cri du cœur est une scène ouverte expérimentale poético politik
ça veut dire =
un espace pour tester de nouvelles performances ou des bouts de spectacles en cours de travail
que la poésie (et poétiser) c’est un sport de combat
compte Instagram de Cri du coeur
CRI DU COEUR présente PATRIACRAME volume 3 Salle de concert Cabaret