Patrick Bruel Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
samedi 14 novembre 2026 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Patrick Bruel Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 39 – 39 – 69 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14 22:30:00
Date(s) :
2026-11-14
Concert.
L’album ALORS REGARDE vient de fêter ses 35 ans. À l’occasion de ce bel anniversaire, Patrick Bruel nous donne rendez-vous pour un concert événement ! Flash-back sur cet album mythique et cette tournée inoubliable.
Après l’énorme engouement qu’a suscité la mise en vente des dates parisiennes, Patrick Bruel partira en tournée en France, Suisse et Belgique en octobre et novembre 2026. Tiens, si on se donnait rendez-vous… pour quelques soirées exceptionnelles dès l’automne 2026 !
Durée 2h environ. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16
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English : Patrick Bruel Zénith de Limoges
L’événement Patrick Bruel Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Limoges Métropole
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