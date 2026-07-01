« Patrimoine en péril » : zoom sur la filière viticole bordelaise, Musée du Vin et du Négoce, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Vin et du Négoce · Bordeaux
Informations pratiques
« Patrimoine en péril » : zoom sur la filière viticole bordelaise 19 et 20 septembre Musée du Vin et du Négoce Gironde
Tarif préférentiel. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
« Patrimoine en péril » résonne particulièrement avec l’actualité de la filière viticole bordelaise.
À cette occasion, nous souhaitons proposer une programmation consacrée notamment à l’arrachage du vignoble bordelais, ainsi qu’à la baisse de la consommation de vin, ce précieux élixir reconnu depuis des siècles pour ses dimensions culturelles, patrimoniales et gastronomiques.
À travers cette thématique, nous souhaitons sensibiliser le public aux enjeux économiques, sociaux et patrimoniaux qui touchent aujourd’hui l’univers du vin à Bordeaux, élément indissociable de l’identité de notre territoire.
Musée du Vin et du Négoce 41 rue Borie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 90 19 13 http://www.museeduvinbordeaux.com [{« type »: « email », « value »: « contact@museeduvinbordeaux.com »}] Dans l’immeuble du courtier royal de Louis XV, découvrez trois siècles d’histoires et de renommée des grands vins de Bordeaux.
« Patrimoine en péril », résonne particulièrement avec l’actualité de la filière viticole bordelaise. À cette occasion, nous souhaitons proposer une programmation qui abordera notamment l’arrachage à…
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