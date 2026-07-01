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« Patrimoine en péril » : zoom sur la filière viticole bordelaise, Musée du Vin et du Négoce, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Vin et du Négoce · Bordeaux

« Patrimoine en péril » : zoom sur la filière viticole bordelaise, Musée du Vin et du Négoce, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du Vin et du Négoce
Adresse
41 rue Borie, 33000 Bordeaux
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Tarif préférentiel. Sur réservation.

« Patrimoine en péril » : zoom sur la filière viticole bordelaise 19 et 20 septembre Musée du Vin et du Négoce Gironde

Tarif préférentiel. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Patrimoine en péril » résonne particulièrement avec l’actualité de la filière viticole bordelaise.
À cette occasion, nous souhaitons proposer une programmation consacrée notamment à l’arrachage du vignoble bordelais, ainsi qu’à la baisse de la consommation de vin, ce précieux élixir reconnu depuis des siècles pour ses dimensions culturelles, patrimoniales et gastronomiques.
À travers cette thématique, nous souhaitons sensibiliser le public aux enjeux économiques, sociaux et patrimoniaux qui touchent aujourd’hui l’univers du vin à Bordeaux, élément indissociable de l’identité de notre territoire.

Musée du Vin et du Négoce 41 rue Borie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 90 19 13 http://www.museeduvinbordeaux.com [{« type »: « email », « value »: « contact@museeduvinbordeaux.com »}] Dans l’immeuble du courtier royal de Louis XV, découvrez trois siècles d’histoires et de renommée des grands vins de Bordeaux.
« Patrimoine en péril », résonne particulièrement avec l’actualité de la filière viticole bordelaise. À cette occasion, nous souhaitons proposer une programmation qui abordera notamment l’arrachage à…

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