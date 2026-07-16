Patrimoine et chanson, Domaine du Charmois, Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Patrimoine et chanson Samedi 19 septembre, 14h30 Domaine du Charmois Meurthe-et-Moselle

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Dans cette conférence illustrée musicalement, vous découvrirez ou vous retrouverez les chansons qui célèbrent le patrimoine, parfois de façon ironique ou parodique. En effet, la chanson est aussi « patrimonialisée » et quelques-unes sont devenues des éléments importants de notre patrimoine, largement partagé au-delà des frontières.

Domaine du Charmois Allée Jean-Legras 54500 Vandœuvre Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Château d’eau Meurthe-et-Moselle Grand Est Au milieu d’un parc, se trouve le domaine du Charmois, une ancienne demeure privée probablement construite par Désiré Bourgon membre de l’Ecole de Nancy, sur l’emplacement d’un premier château construit en 1725 par Claude Joseph Gilles dit le Provençal (peintre de Stanislas) et détruit en 1895. Aujourd’hui, c’est un lieu d’accueil de séminaires, congrès, expositions, cocktails… A côté, la ferme du Charmois a été transformée en salle municipale.

Dans cette conférence illustrée musicalement, vous découvrirez ou vous retrouverez les chansons qui célèbrent le patrimoine, parfois de façon ironique ou parodique. En effet, la chanson est aussi et…

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