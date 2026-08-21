Patrimoine et numérisation : à la découverte de Numistral, Studium, Strasbourg

Informations pratiques

Patrimoine et numérisation : à la découverte de Numistral 19 et 20 septembre Studium Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A travers une exposition variée de documents patrimoniaux, découvrez les riches collections de l’Université de Strasbourg numérisées par le service des bibliothèques et mises à disposition du grand public sur Numistral.

Studium 2 rue Blaise Pascal, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est https://studium.unistra.fr/ Forum des savoirs, lieu de vie, d’étude, de recherche et de formation, le Studium se place résolument au service des missions de l’université et de la réussite de ses usagers.

L’offre de services se structure autour de trois grands axes : un espace d’accueil ouvert et fédérateur à l’échelle du campus, lieu commun pour la vie étudiante ; une bibliothèque et des services pour l’enseignement et la recherche.

A travers une exposition variée de documents patrimoniaux, découvrez les riches collections de l’Université de Strasbourg numérisées par le service des bibliothèques et mises à disposition du grand…

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