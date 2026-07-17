Patrimoine mystère, Bibliothèque Carnégie, Reims

Informations pratiques

Patrimoine mystère Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque Carnégie Marne

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Devinerez-vous quel trésor se cache derrière le portrait dressé par les bibliothécaires ? Une présentation ludique de documents insolites et méconnus conservés à la bibliothèque.

Bibliothèque Carnégie 2 Place Carnegie, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33326778141 https://www.bm-reims.fr [{« type »: « link », « value »: « https://bm-reims.fr »}]

Biblis en folie 2026

Image by Bibliothèque de Reims