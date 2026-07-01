Patrimoine naturel en péril, Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire

Informations pratiques

Patrimoine naturel en péril 19 et 20 septembre Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux 58 et le Muséum d’histoire naturelle d’Auxerre.

Comme chaque année, le musée de la Loire installé dans l’ancien Couvent des Augustins (Monument Historique), participe aux Journées européennes du Patrimoine et ouvre ses portes gratuitement. Il mettra une nouvelle fois en exergue son exposition ARTnimal – Les animaux dans l’art en s’appropriant pour l’occasion de manière originale la thématique nationale : « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

Si l’exposition interroge justement la relation Homme / animal à travers l’art, elle ne traite pas d’un questionnement pourtant de plus en plus prégnant dans nos sociétés à l’heure de changements climatiques indiscutables : quelle est la responsabilité de l’Homme vis-à-vis de la biodiversité animale ? Couvents, châteaux, églises… constituent certes un Patrimoine à préserver, mais nos milieux naturels et les animaux qui les peuplent aussi !

La Ligue de Protection des Oiseaux de la Nièvre, le Muséum d’histoire naturelle d’Auxerre, à l’invitation du musée, s’associent concrètement à ces Journées européennes du Patrimoine. La première mettra l’accent sur les espèces locales en danger d’extinction par l’intermédiaire d’une exposition/médiation et grâce à ses bénévoles mobilisés, le second rendra possible une présentation inédite à Cosne d’animaux naturalisés. Avis aux curieux de tous poils : à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine et jusqu’aux vacances de la Toussaint, le musée vous invite à partir à la découverte d’espèces qui peuplent nos territoires. Salamandre, couleuvre, papillon… vous permettront de mieux comprendre la richesse et la fragilité de la biodiversité qui nous entoure. Les visiteurs auront aussi l’occasion d’observer de près l’un des carnivores les plus méconnu malgré la place qu’il occupe dans notre imaginaire collectif.

Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Place de la Résistance 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386267102 https://www.museedelaloire.fr https://www.instagram.com/museedelaloire/;https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_la_Loire;https://youtube.com/@museedelaloire9172?si=VdDSmgJrqo2Mo3bC Situé en Bourgogne, sur les bords de Loire, le musée présente deux collections distinctes : le témoignage de nombreuses activités humaines liées à l’un des plus grands fleuves d’Europe, ainsi qu’une collection de peintures modernes.

Ses collections sont présentées dans un cadre remarquable : l’ancien couvent des Augustins de la ville et son corps de garde attenant. Datant du XVIIe siècle, tous deux sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

Le musée de la Loire bénéficie de l’appellation « Musée de France » du Ministère de la Culture.

Évoquée par des peintures de paysages du début du XXe siècle, des faïences et des objets du quotidien, la Loire est présentée sous son aspect ethnographique.

Après une rapide introduction sur le lien entre le fleuve et les hommes au cours de l’histoire, le visiteur se retrouve plongé au cœur des métiers d’autrefois.

Dans la première salle du musée, mariniers, lavandières, haleurs ou encore tireurs de sable sont évoqués à travers leurs outils du quotidien, des photographies, des peintures, et rappellent l’importance qu’avait la Loire dans les siècles passés.

De nombreuses faïences sont également exposées et illustrent l’importance de cette production dans les environs, ainsi que son lien avec la pêche et la navigation.

Les croyances et les dévotions ne sont pas en reste : saint Nicolas, patron des mariniers, ou Ver-Vert, célèbre perroquet de Nevers imaginé par le jésuite Gresset, ont leur place dans les vitrines de cette pièce.

La salle suivante expose de très belles maquettes des différents bateaux de Loire, visibles de l’extérieur grâce à un passage vitré : chaland, sapines et Inexplosible. La navigation fluviale est évoquée à travers les différentes embarcations, les marchandises transportées ou encore l’émergence des canaux le long de la Loire.

La collection de peintures modernes, issue du legs d’Emile Loiseau et enrichie grâce à des achats réguliers, réunit les œuvres de quelques grands noms de l’Ecole de Paris (1910–1925) dont Vlaminck, Dufy, Utrillo, Derain et Manguin.

Ce legs, composé d’œuvres issues de la peinture moderne, fut constitué par Emile Loiseau, amateur d’art éclairé. Il est composé d’une trentaine d’artistes, soit plus de soixante œuvres. La collection apporte également une lisibilité historique sur les années 1900 à 1920, sur la production d’artistes, exilés pour la plupart, attirés par la capitale des arts : Epstein, Krémègne, Soudeïkine ou encore Chagall.

Située au premier étage du musée et répartie sur 3 espaces, cette collection compte également les œuvres d’artistes comme Le Scouezec, La Villéon, Harpignies, Burkhalter, Utter et Zingg. Plein tarif : 3,50 € Tarif réduit : 2 € (plus de 65 ans, détenteurs de la carte « Famille nombreuse », groupe à partir de 10 personnes, adhérents d’une association cosnoise ou membres d’une association des musées de la Nièvre) Gratuit : le premier dimanche de chaque mois, moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents de l’association des Amis du musée, enseignants en activités pédagogiques, bénéficiaires de la CMU, détenteurs des cartes Pass Culture, Avantages Jeunes Bourgogne-Franche-Comté, CNAS, CMI.

Comme chaque année, le musée de la Loire ouvre ses portes gratuitement et s’approprie de manière originale la thématique nationale : « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». Musée de France gratuit

© Musées d’Auxerre