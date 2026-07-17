Patrimoine photographique de Vendôme et du Vendômois, Hôtel du Saillant, Vendôme
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel du Saillant · Vendôme
Informations pratiques
Patrimoine photographique de Vendôme et du Vendômois Samedi 19 septembre, 14h30 Hôtel du Saillant Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Exposition organisée par l’association Images et Sons en Vendômois.
Hôtel du Saillant 47/49 rue Poterie 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Construit au XVe siècle par la famille du Bellay, l’ancien hôtel du Saillant à l’époque, faisait partie du lycée Ronsard, le rez-de-chaussée était occupé par deux salles d’étude réservées aux internes filles. Au premier étage se trouvaient les chambres de l’infirmerie, à laquelle on accédait par l’annexe à gauche du bâtiment principal.
Actuellement il abrite l’Office du Tourisme de Vendôme et au 1er étage le local de l’association « Images et Sons en Vendômois » avec une photothèque de plus de 45000 documents iconographiques.
Exposition organisée par l’association Images et Sons en Vendômois.
©ville de Vendôme
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