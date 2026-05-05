Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – « La Trinité et ses secrets » à Vendôme., RV Office de Tourisme, Vendôme

Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – « La Trinité et ses secrets » à Vendôme. 17 juillet – 21 août RV Office de Tourisme Loir-et-Cher

6,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T15:00:00+02:00 – 2026-07-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-21T15:00:00+02:00 – 2026-08-21T16:30:00+02:00

Le guide conférencier agréé par le ministère de la culture vous fait partager ses connaissances et sa passion pour Vendôme. Il connaît toutes les facettes du patrimoine de la ville et vous donne les clefs pour comprendre l’histoire et le développement de la ville au fil des quartiers. Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – « La Trinité et ses secrets » à Vendôme. Découvrez l’ancienne abbaye bénédictine, sous tous les angles et en prenant même de la hauteur ! Accès exceptionnel au triforium (galerie à mi-hauteur dans l’église).

RV Office de Tourisme 47 Rue Poterie, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 77 05 07 »}]

Le guide conférencier agréé par le ministère de la culture vous fait partager ses connaissances et sa passion pour Vendôme. Il connaît toutes les facettes du patrimoine de la ville et vous donne les c