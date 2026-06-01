Patrimoine religieux du Pays de Fontainebleau, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau

Patrimoine religieux du Pays de Fontainebleau Vendredi 5 juin, 10h00 Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Restitution des recherches des élèves de l’École du Louvre.

Sous la forme d’un second livret-guide, les élèves de l’École du Louvre et l’Office de Tourisme valorisent, en partenariat avec la DRAC Île-de-France, une quinzaine d’édifices remarquables réunis à travers 3 thématiques : les églises des peintres, les chapelles et fondations royales et les églises rurales de l’ouest du Gâtinais.

Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art