Patrimoine religieux du Pays de Fontainebleau, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau
Patrimoine religieux du Pays de Fontainebleau, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.
Patrimoine religieux du Pays de Fontainebleau Vendredi 5 juin, 10h00 Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00
Restitution des recherches des élèves de l’École du Louvre.
Sous la forme d’un second livret-guide, les élèves de l’École du Louvre et l’Office de Tourisme valorisent, en partenariat avec la DRAC Île-de-France, une quinzaine d’édifices remarquables réunis à travers 3 thématiques : les églises des peintres, les chapelles et fondations royales et les églises rurales de l’ouest du Gâtinais.
Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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- Restitution de travaux d’éducation artistique et culturelle sur la thématique de la famille, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée, Fontainebleau 5 juin 2026
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