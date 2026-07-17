PatrimoineS en BU – présentation de livres anciens, Bibliothèque Universitaire de Droit et Sciences Économiques, Nancy

Informations pratiques

PatrimoineS en BU – présentation de livres anciens Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque Universitaire de Droit et Sciences Économiques Meurthe-et-Moselle

Capacité de la salle limitée à 20 personnes. Créneaux de présentation réguliers pour garantir l’accessibilité et la fluidité des visites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Les collections patrimoniales des bibliothèques de l’Université de Lorraine rassemblent plusieurs dizaines de milliers de documents anciens. Manuscrits médiévaux, imprimés anciens et fonds de chercheurs témoignent de l’histoire des savoirs en Lorraine.

La BU Droit et Sciences Économiques vous invite à découvrir ces trésors dans la salle Formation lors d’une présentation encadrée, au plus près des ouvrages.

Bibliothèque Universitaire de Droit et Sciences Économiques 11 Place Carnot, 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 72 74 09 60 https://bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/bu-droit-et-sciences-economiques D’origine pluridisciplinaire, la BU Droit et Sciences économiques fut la première bibliothèque de l’Université de Nancy. Bombardée en 1918, elle fut reconstruite dans les années 1930, intégrant ainsi un patrimoine Art déco. Divers travaux d’aménagement lui ont permis de répondre aux usages actuels, avec 540 places de travail et sept étages de réserves de documents. Reconstruite entre les deux guerres, la bibliothèque possède également un patrimoine caché : des abris antiaériens. Aucun accès PMR.

Les collections patrimoniales des Bibliothèques de l’Université de Lorraine rassemblent plusieurs dizaines de milliers de documents anciens. Manuscrits médiévaux, imprimés anciens et fonds de de des …

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