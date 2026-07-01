Patrimoines en péril à travers les archives de Sorbonne Université !, Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université, Paris

Informations pratiques

Patrimoines en péril à travers les archives de Sorbonne Université ! Samedi 19 septembre, 11h00 Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le service des archives de Sorbonne Université vous propose de voyager jusqu’au bout de l’univers à travers ses fonds ! Depuis la naissance de la photographie, les scientifiques ont su tirer parti des inventions technologiques de leur temps pour leur recherche, découvrez-les avec nous, que ce soit chez les Mayas ou dans l’espace. Plaques de verre, diapositives, photographies…

Retrouvez-nous à notre stand, à proximité de l’accueil des Journées européennes du patrimoine.

Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France https://mineraux.sorbonne-universite.fr/votre-visite/informations-pratiques Sorbonne Université – Faculté des sciences et d’ingénierie M7, M10 Jussieu Bus 24, 47, 63, 67, 86, 67, 86, 87, 89

Atelier découverte des archives de Sorbonne Université

Pierre Kitmacher – Sorbonne Université