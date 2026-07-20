Paul Celan : un jeune poète au cœur de la Shoah Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Durant la guerre, la Roumanie, alliée de l’Allemagne nazie, déploie une politique violemment antisémite. Le jeune Celan, né en 1920 à Czernowitz, composée pour moitié par une population juive germanophone, est déporté dans différents camps de travail, tandis que ses parents sont assassinés dans le camp de Mikhaïlovka en 1942. Celan parvient à survivre grâce à des solidarités multiples, notamment celle de sa compagne et amie, Ruth Kraft, qui joua un rôle essentiel dans la genèse et la sauvegarde de ces premiers textes pensés et rédigés au cœur de la Shoah par un poète prodigue dont l’œuvre restera hantée jusqu’à son terme par la destruction des Juifs d’Europe.

Poèmes lus en allemand et en français par OdileCohen, comédienne, et DanielKenigsberg, comédien.

Bord de plateau en présence de BertrandBadiou, enseignant-chercheur à l’ENS, spécialiste de l’œuvre de Paul Celan.

Réserver

Dans le cadre du Festival les Traversées du Marais



À l’occasion de la parution de Poèmes de Czernowitz (1938-1945) de Paul Celan, édition bilingue, traduction, préface et notes de Jean-Pierre Lefebvre, Seuil, 2026

Le dimanche 06 septembre 2026

de 17h00 à 19h00

payant

Tarif : 3€ à 5€

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-06T20:00:00+02:00

fin : 2026-09-06T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-06T17:00:00+02:00_2026-09-06T19:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/ne-dormez-pas-chez-vous-cette-nuit +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire

