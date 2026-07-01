Paul de Saint Sernin Centre culturel yves furet La Souterraine
samedi 31 octobre 2026 · Centre culturel yves furet · La Souterraine
Informations pratiques
La Souterraine
Paul de Saint Sernin
Centre culturel yves furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Humoriste, comédien, journaliste et chroniqueur aux punchlines impertinentes, on le connait surtout pour son rôle de Sniper dans l’émission “ Quelle époque ! de Léa Salamé sur France 2. Fort de sa notoriété grandissante, 2023 voit Paul de Saint Sernin explorer de nouveaux horizons. Il fait une pige à la radio sur France Inter, remplaçant Matthieu Noël, participe au jeu Fort Boyard et fait ses débuts au cinéma dans le film Second Tour d’Albert Dupontel.
Il s’impose aujourd’hui comme un phénomène sur scène, avec un stand-up dans lequel il range les armes pour oser une totale mise à nu, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa carrière artistique. .
Centre culturel yves furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr
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English : Paul de Saint Sernin
L’événement Paul de Saint Sernin La Souterraine a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Pays Sostranien
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