Paul-Louis Barlet et Pierre Venissac Compiègne

Informations pratiques

Compiègne

Paul-Louis Barlet et Pierre Venissac

6 Avenue Thiers Compiègne Oise

Tarif : 13 – 13 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:30:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

Le jeune baryton Paul-Louis Barlet est aussi à l’aise en Arlequin d’Ariane à Naxos que dans le rôle du Comte des Noces de Figaro. Il nous entraîne dans un programme mêlant airs d’opéra et mélodies, répertoire qu’il affectionne tout particulièrement comme son complice au piano, Pierre Venissac.

L’église Saint-Andrew de Compiègne se prête idéalement aux récitals intimistes de chant. C’est dans ce cadre que se produiront les lauréats du Prix du Théâtre Impérial Opéra de Compiègne et du Grand prix du 16e Concours international de la mélodie de Gordes 2025, Paul-Louis Barlet et Pierre Venissac.

Le jeune baryton Paul-Louis Barlet est aussi à l’aise en Arlequin d’Ariane à Naxos que dans le rôle du Comte des Noces de Figaro. Il nous entraîne dans un programme mêlant airs d’opéra et mélodies, répertoire qu’il affectionne tout particulièrement comme son complice au piano, Pierre Venissac.

L’église Saint-Andrew de Compiègne se prête idéalement aux récitals intimistes de chant. C’est dans ce cadre que se produiront les lauréats du Prix du Théâtre Impérial Opéra de Compiègne et du Grand prix du 16e Concours international de la mélodie de Gordes 2025, Paul-Louis Barlet et Pierre Venissac. .

6 Avenue Thiers Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The young baritone Paul-Louis Barlet is just as at ease as Arlequin in *Ariane à Naxos* as he is in the role of the Count in *The Marriage of Figaro*. He takes us on a journey through a program blending opera arias and art songs—a repertoire he is particularly fond of, as is his collaborator at the piano, Pierre Venissac.

Saint-Andrew Church in Compiègne is the ideal setting for intimate vocal recitals. It is here that the winners of the Prix du Théâtre Impérial— Opera de Compiègne and the Grand Prize at the 16th International Melody Competition in Gordes 2025, Paul-Louis Barlet and Pierre Venissac, will perform.

L’événement Paul-Louis Barlet et Pierre Venissac Compiègne a été mis à jour le 2026-07-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme