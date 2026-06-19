Paul Mirabel + Mahé boulevard des arènes Nîmes
dimanche 12 juillet 2026 · boulevard des arènes · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Paul Mirabel + Mahé
boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard
Tarif : 35 – 35 – 55 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Paul Mirabel se produira aux Arènes de Nîmes à l’occasion d’une tournée estivale exceptionnelle limitée à trois festivals.
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boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com
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English :
Paul Mirabel will perform at the Arènes de Nîmes as part of an exceptional summer tour limited to three festivals.
L’événement Paul Mirabel + Mahé Nîmes a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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