Paul Mirabel + Mahé boulevard des arènes Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Paul Mirabel + Mahé

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard

Tarif : 35 – 35 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Paul Mirabel se produira aux Arènes de Nîmes à l’occasion d’une tournée estivale exceptionnelle limitée à trois festivals.

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boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com

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English :

Paul Mirabel will perform at the Arènes de Nîmes as part of an exceptional summer tour limited to three festivals.

L’événement Paul Mirabel + Mahé Nîmes a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes