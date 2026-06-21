Pause & Play, Médiathèque Des Trois Cites, Poitiers

Informations pratiques

Pause & Play Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Des Trois Cites Vienne

À partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

La médiathèque des Trois-Cités vous propose un après-midi convivial autour du jeu vidéo.

Au programme : consoles en libre accès, jeux multijoueur et découvertes pour tous les niveaux.

Un moment idéal pour se retrouver, partager et s’amuser dans une ambiance détendue.

Médiathèque Des Trois Cites 12 PLACE DES TROIS CITES 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549523151

Biblis en folie 2026

© Canva