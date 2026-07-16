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PAUSE, SALLE GERARD PHILIPE, Sainte-Geneviève-des-Bois

samedi 14 novembre 2026 · SALLE GERARD PHILIPE · Sainte-Geneviève-des-Bois

PAUSE, SALLE GERARD PHILIPE, Sainte-Geneviève-des-Bois

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
SALLE GERARD PHILIPE
Adresse
4 RUE MARC SANGNIER SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
Ville
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Département
Essonne
Tarif
invitation professionnelle

PAUSE Samedi 14 novembre, 19h00 SALLE GERARD PHILIPE Essonne

invitation professionnelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T19:00:00+01:00 – 2026-11-14T20:45:00+01:00
Fin : 2026-11-14T19:00:00+01:00 – 2026-11-14T20:45:00+01:00

PAUSE

de Clea Petrolesi

Dans une salle de pause qui, disons-le tout de suite, n’existe pas, sans doute parce que la justice n’a pas le temps, il y a Anouk, Toni, Joséphine, Garance, Jeanne, Luna, Marie, Andrea, Sybille et Linda.
Elles sont conseillères pénitentiaires, conseillères au planning familial, psychologue, médecin légiste, avocate, stagiaire. Elles travaillent, chaque jour, chacune à leur manière, chacune à un moment de l’histoire, à empêcher la récidive. Nous cheminons avec elles sur trois journées, prises au milieu de leur automne, de leur hiver et de leur printemps, avec l’espoir que ce temps partagé ouvre sur une lumière, une sérénité qui rende enfin possible la conciliation de ces volontés si paradoxales : comprendre, juger, réparer et protéger.

DISTRIBUTION
Texte et mise en scène > Clea Petrolesi
Assistanat mise en scène > Tima Couturier
Avec Marine Déchelette, Catherine Le Hénan, Lilou Magali Robert, Najda Bourgeois, Lise Gibet, Aïnhoa Blaevoet-Dasylva, Barbara Probst, Anne Martinat Sainte-Beuve, Louise Beriot, Mathilde Quéraux
Chorégraphie > Lilou Magali Robert
Composition musicale > Noé Dollé
Scénographie > Margot Clavières
Création son > Georges Hubert
Création lumière > Carla Silva
Costumes > Violaine de Maupeou

PRODUCTION
Production Compagnie Amonine
Coproduction Le Grand Parquet – Maison d’artistes du Théâtre Paris-Villette • Le Volcan – Scène nationale du Havre • La Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne-la-Vallée • Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine • Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne • Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Centre Culturel Jacques Duhamel, Vitré • Théâtre Brétigny • Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue • Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou
Soutiens Mairie de Paris • Points Communs – Scène nationale de Cergy-Pontoise
La compagnie Amonine bénéficie de l’aide à la Permanence Artistique et Culturelle de la Région Île-de-France et de l’aide au projet de la DRAC IDF.

SALLE GERARD PHILIPE 4 RUE MARC SANGNIER SAINTE GENEVIEVE DES BOIS Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « camille.2c2bprod@gmail.com »}]
CIE AMONINE / CLEA PETROLESI

Guilia Dupuis

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