PAUSE, SALLE GERARD PHILIPE, Sainte-Geneviève-des-Bois

Informations pratiques

PAUSE Samedi 14 novembre, 19h00 SALLE GERARD PHILIPE Essonne

invitation professionnelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T19:00:00+01:00 – 2026-11-14T20:45:00+01:00

Fin : 2026-11-14T19:00:00+01:00 – 2026-11-14T20:45:00+01:00

PAUSE

de Clea Petrolesi

Dans une salle de pause qui, disons-le tout de suite, n’existe pas, sans doute parce que la justice n’a pas le temps, il y a Anouk, Toni, Joséphine, Garance, Jeanne, Luna, Marie, Andrea, Sybille et Linda.

Elles sont conseillères pénitentiaires, conseillères au planning familial, psychologue, médecin légiste, avocate, stagiaire. Elles travaillent, chaque jour, chacune à leur manière, chacune à un moment de l’histoire, à empêcher la récidive. Nous cheminons avec elles sur trois journées, prises au milieu de leur automne, de leur hiver et de leur printemps, avec l’espoir que ce temps partagé ouvre sur une lumière, une sérénité qui rende enfin possible la conciliation de ces volontés si paradoxales : comprendre, juger, réparer et protéger.

DISTRIBUTION

Texte et mise en scène > Clea Petrolesi

Assistanat mise en scène > Tima Couturier

Avec Marine Déchelette, Catherine Le Hénan, Lilou Magali Robert, Najda Bourgeois, Lise Gibet, Aïnhoa Blaevoet-Dasylva, Barbara Probst, Anne Martinat Sainte-Beuve, Louise Beriot, Mathilde Quéraux

Chorégraphie > Lilou Magali Robert

Composition musicale > Noé Dollé

Scénographie > Margot Clavières

Création son > Georges Hubert

Création lumière > Carla Silva

Costumes > Violaine de Maupeou

PRODUCTION

Production Compagnie Amonine

Coproduction Le Grand Parquet – Maison d’artistes du Théâtre Paris-Villette • Le Volcan – Scène nationale du Havre • La Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne-la-Vallée • Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine • Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne • Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Centre Culturel Jacques Duhamel, Vitré • Théâtre Brétigny • Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue • Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou

Soutiens Mairie de Paris • Points Communs – Scène nationale de Cergy-Pontoise

La compagnie Amonine bénéficie de l’aide à la Permanence Artistique et Culturelle de la Région Île-de-France et de l’aide au projet de la DRAC IDF.

SALLE GERARD PHILIPE 4 RUE MARC SANGNIER SAINTE GENEVIEVE DES BOIS Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « camille.2c2bprod@gmail.com »}]

CIE AMONINE / CLEA PETROLESI

Guilia Dupuis