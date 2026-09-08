Pause Zen à la PIAC – Une journée pour ralentir, respirer et lâcher prise, La PIAC, Carvin
dimanche 4 octobre 2026 · La PIAC · Carvin
Informations pratiques
Pause Zen à la PIAC – Une journée pour ralentir, respirer et lâcher prise Dimanche 4 octobre, 10h00 La PIAC Pas-de-Calais
30€ la journée – repas inclus
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00
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Pause Zen à la PIAC, c’est une journée pour ralentir, respirer et te remettre d’aplomb — sans pression, sans performance, juste du bon : du mouvement doux, du son, du calme, du lien… et un vrai bol d’air pour le corps et la tête.
Rendez-vous dimanche 4 octobre 2026, de 10h à 17h, à la Halle de la PIAC (Carvin).
La journée est animée par Jordan Bourgeat, coach, sonothérapeute et énergéticien indépendant. Son truc : te guider vers plus de sérénité avec une approche à la fois simple et puissante, notamment grâce aux voyages sonores (gongs, bols tibétains et instruments vibratoires).
Tu n’as rien à “réussir” : tu viens, tu t’installes, tu te laisses porter… et ça fait du bien.
Au programme : yoga doux, méditation/respiration, 2 voyages sonores, temps d’échange, conférence, et une pause déjeuner conviviale (repas inclus). Une journée complète pour te recentrer et repartir plus léger·e, plus ancré·e, plus serein·e.
À prévoir pour être au top : tapis, coussin et plaid/couverture (confort = relaxation ++).
Programme détaillé :
• 10h00 – 11h00 | On se pose : accueil + respiration + yoga doux pour délier le corps et calmer le mental.
• 11h00 – 11h15 | Pause : on souffle, on s’hydrate.
• 11h15 – 12h00 | Voyage sonore #1 : gongs/bols/vibrations… mode lâcher-prise activé.
• 12h00 – 12h45 | Cercle de partage : échange bienveillant sur le stress du quotidien (zéro jugement).
• 12h45 – 14h00 | Déj’ convivial : repas inclus, on recharge et on papote.
• 14h00 – 15h00 | Reset : méditation + respiration pour repartir clean (idéal si tu arrives l’après-midi).
• 15h00 – 15h15 | Pause : petite respiration, petite récup.
• 15h15 – 16h00 | Voyage sonore #2 : deuxième immersion, plus profonde, pour ancrer les effets.
• 16h00 – 16h45 | Conférence : « Comment vivre de manière sereine au quotidien ? » — des clés concrètes, pas du blabla.
• 16h45 – 17h00 | Clôture : retours, questions, échanges… et on repart léger·e.
La PIAC 24, rue des Lilas, 62220 Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/mille-et-un-commerce/evenements/pause-zen-a-la-piac »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/mille-et-un-commerce/evenements/pause-zen-a-la-piac »}]
yoga doux, méditations, voyages sonores, et conférence, le tout dans une ambiance chaleureuse).Au programme : gongs, bols et vibrations pour se recentrer et repartir reboosté·e. yoga sonothérapie
PIAC – 1001 COMMERCE
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