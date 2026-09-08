Pause Zen à la PIAC – Une journée pour ralentir, respirer et lâcher prise, La PIAC, Carvin

Informations pratiques

Pause Zen à la PIAC – Une journée pour ralentir, respirer et lâcher prise Dimanche 4 octobre, 10h00 La PIAC Pas-de-Calais

30€ la journée – repas inclus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

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Pause Zen à la PIAC, c’est une journée pour ralentir, respirer et te remettre d’aplomb — sans pression, sans performance, juste du bon : du mouvement doux, du son, du calme, du lien… et un vrai bol d’air pour le corps et la tête.

La journée est animée par Jordan Bourgeat, coach, sonothérapeute et énergéticien indépendant. Son truc : te guider vers plus de sérénité avec une approche à la fois simple et puissante, notamment grâce aux voyages sonores (gongs, bols tibétains et instruments vibratoires).

Tu n’as rien à “réussir” : tu viens, tu t’installes, tu te laisses porter… et ça fait du bien.

Au programme : yoga doux, méditation/respiration, 2 voyages sonores, temps d’échange, conférence, et une pause déjeuner conviviale (repas inclus). Une journée complète pour te recentrer et repartir plus léger·e, plus ancré·e, plus serein·e.

À prévoir pour être au top : tapis, coussin et plaid/couverture (confort = relaxation ++).

Programme détaillé :

• 10h00 – 11h00 | On se pose : accueil + respiration + yoga doux pour délier le corps et calmer le mental.

• 11h00 – 11h15 | Pause : on souffle, on s’hydrate.

• 11h15 – 12h00 | Voyage sonore #1 : gongs/bols/vibrations… mode lâcher-prise activé.

• 12h00 – 12h45 | Cercle de partage : échange bienveillant sur le stress du quotidien (zéro jugement).

• 12h45 – 14h00 | Déj’ convivial : repas inclus, on recharge et on papote.

• 14h00 – 15h00 | Reset : méditation + respiration pour repartir clean (idéal si tu arrives l’après-midi).

• 15h00 – 15h15 | Pause : petite respiration, petite récup.

• 15h15 – 16h00 | Voyage sonore #2 : deuxième immersion, plus profonde, pour ancrer les effets.

• 16h00 – 16h45 | Conférence : « Comment vivre de manière sereine au quotidien ? » — des clés concrètes, pas du blabla.

• 16h45 – 17h00 | Clôture : retours, questions, échanges… et on repart léger·e.

La PIAC 24, rue des Lilas, 62220 Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/mille-et-un-commerce/evenements/pause-zen-a-la-piac »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/mille-et-un-commerce/evenements/pause-zen-a-la-piac »}]

yoga doux, méditations, voyages sonores, et conférence, le tout dans une ambiance chaleureuse).Au programme : gongs, bols et vibrations pour se recentrer et repartir reboosté·e. yoga sonothérapie

PIAC – 1001 COMMERCE