Pays Bonheur Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines

Pays Bonheur

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

d’après Emmanuel Darley

Cie Ah ! Le zèbre

avec Thierry de Pina

Il a fui son pays. Son terrible voyage, il nous le raconte. Lui, il est parvenu jusqu’au bout. Mais ici, la terre promise tant convoitée, le pays bonheur comme ils disent, se révèle sous son vrai jour, celui de la misère morale et matérielle. Il faut faire le ménage dans les hôtels, vivre dans des immeubles délabrés, travailler sur les durs chantiers. Il faut envoyer de l’argent au pays, coûte que coûte, même si la famille vous oublie peu à peu. Il était de là bas, il est venu ici, et cet ici il ne pourra plus jamais le quitter. .

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pays Bonheur

L’événement Pays Bonheur Fontaines a été mis à jour le 2026-01-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)