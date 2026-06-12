Carennac

Pays d’Art et d’Histoire Atelier Reliure

Carennac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez découvrir la reliure type japonaise en créant votre propre carnet à partir de feuilles réalisées sur le thème du Moyen Âge

Venez découvrir la reliure type japonaise en créant votre propre carnet à partir de feuilles réalisées sur le thème du Moyen Âge. Vous apprendrez à assembler, percer et coudre !

Avec Charlotte Clauzel, artiste. De 8 à 12 ans. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.

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Carennac 46110 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

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English :

Come discover Japanese-style bookbinding by creating your own notebook using sheets of paper featuring medieval themes

L’événement Pays d’Art et d’Histoire Atelier Reliure Carennac a été mis à jour le 2026-06-12 par VD Pays Art & Histoire