Pays d’Art et d’Histoire Atelier Reliure Carennac
Pays d’Art et d’Histoire Atelier Reliure Carennac mercredi 12 août 2026.
Carennac
Pays d’Art et d’Histoire Atelier Reliure
Carennac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez découvrir la reliure type japonaise en créant votre propre carnet à partir de feuilles réalisées sur le thème du Moyen Âge
Venez découvrir la reliure type japonaise en créant votre propre carnet à partir de feuilles réalisées sur le thème du Moyen Âge. Vous apprendrez à assembler, percer et coudre !
Avec Charlotte Clauzel, artiste. De 8 à 12 ans. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.
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Carennac 46110 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr
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English :
Come discover Japanese-style bookbinding by creating your own notebook using sheets of paper featuring medieval themes
L’événement Pays d’Art et d’Histoire Atelier Reliure Carennac a été mis à jour le 2026-06-12 par VD Pays Art & Histoire
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