Pays d’Art et d’Histoire Visite découverte Une cité médiévale marchande

Martel Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 17:00:00

fin : 2026-04-21 18:30:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-05-15 2026-05-23

Arrêtez-vous au cœur des causses de Martel et découvrez, au carrefour de routes commerciales, la riche ville marchande du vicomte de Turenne

Arrêtez-vous au cœur des causses de Martel et découvrez, au carrefour de routes commerciales, la riche ville marchande du vicomte de Turenne.

Durée 1h30 environ.

Nombre de places limité §

Inscription obligatoire sur le site internet www.pays-vallee-dordogne.com

ou dans tous les offices de tourisme de la vallée de la Dordogne (uniquement en journée).

Le rendez-vous sera donné sur le billet d'inscription .

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Martel 46600 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

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English :

Stop in the heart of the causses of Martel and discover, at the crossroads of trade routes, the rich merchant town of the Viscount of Turenne

L’événement Pays d’Art et d’Histoire Visite découverte Une cité médiévale marchande Martel a été mis à jour le 2026-03-16 par VD Pays Art & Histoire