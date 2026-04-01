Paysages et agrivoltaïsme : quelles empreintes pour demain ?, Cosne sur Loire, Cosne-Cours-sur-Loire

Informations pratiques

Paysages et agrivoltaïsme : quelles empreintes pour demain ? Samedi 19 septembre, 14h30 Cosne sur Loire Nièvre

limité à 100 personnes, Format participatif : appel public, chacun peut intervenir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Objectif : croiser les regards d’aménageurs, d’agriculteurs et de naturalistes sur l’évolution des paysages, la préservation des sols vivants, et la mémoire des pratiques agricoles.

Cosne sur Loire L’étang des Granges 58200 Cosne sur Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Cosne-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 33 63 72 94 Accompagnée par la Fourmi Vagabonde, nous irons à pied autour de deux sites-projets d’implantation de parcs agrivoltaïques. Le collectif local « Le Collectif de l’Étang » présentera les enjeux spécifiques à ces parcelles. Le paysage concerné, bocage et terres agricoles, est visible depuis les collines de Sancerre : une occasion de prendre de la hauteur pour saisir l’ampleur des mutations territoriales. : Parcours 4 km sur chemins agricoles, terrain vallonné, non stabilisé. Chaussures de marche conseillées. Non accessible PMR, sauf équipement adapté et accompagnant. Présence de chiens tenue en laisse acceptée._Parking au départ. Gratuit, réservation conseillée.

Objectif : croiser les regards d’aménageurs, d’agriculteurs et de naturalistes sur l’évolution des paysages, la préservation des sols vivants, et la mémoire des pratiques agricoles. Format : appel…

©Ugo Pouye