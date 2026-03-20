Paysages et agrivoltaïsme : quelles empreintes pour demain ?, Office de tourisme de France Loire Vignobles et Nohain – Palais de Loire, Cosne-Cours-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme de France Loire Vignobles et Nohain - Palais de Loire · Cosne-Cours-sur-Loire
Informations pratiques
Paysages et agrivoltaïsme : quelles empreintes pour demain ? Samedi 19 septembre, 10h00 Office de tourisme de France Loire Vignobles et Nohain – Palais de Loire Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Paysages et agrivoltaïsme : quels enjeux ? » Animée par 2 membres des Énergies nivernaises Réunies. Avec la participation du CAUE de la Nièvre, de la Confédération paysanne 58 et de l’association Fourmi Vagabonde.
Objectif : croiser les regards d’aménageurs, d’agriculteurs et de naturalistes sur l’évolution des paysages, la préservation des sols vivants, et la mémoire des pratiques agricoles. Format participatif : appel public, chacun peut intervenir.
Office de tourisme de France Loire Vignobles et Nohain – Palais de Loire rue du Général de Gaulle 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 28 11 85 http://www.ot-cosnesurloire.com Venez retrouver toutes les informations utiles pour visiter la ville et ses alentours (connexion wifi gratuite, billetteries, souvenirs, etc.).
Paysages et agrivoltaïsme : quels enjeux ? » Animée par 2 membres des Énergies nivernaises Réunies. Avec la participation du CAUE de la Nièvre, de la Confédération paysanne 58 et de l’association : :…
©Hugo Pouye
À voir aussi à Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre)
- Le goût de la fête Rue Albert Schweitzer Cosne-Cours-sur-Loire 12 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire 19 septembre 2026
- Patrimoine naturel en péril, Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire 19 septembre 2026
- Spectacle Amours au Moyen-Âge Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire 19 septembre 2026
- Paysages et agrivoltaïsme : quelles empreintes pour demain ?, Cosne sur Loire, Cosne-Cours-sur-Loire 19 septembre 2026