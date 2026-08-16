Paysages nordiques, Jessica Paradis et Malin G Thunell Centre culturel canadien à Paris Paris
mardi 22 septembre 2026 · Centre culturel canadien à Paris · Paris
Informations pratiques
Une rencontre musicale entre le Canada et la Suède où
musiques traditionnelles et histoires partagées se retrouvent. Deux voix,
parfois accompagnées de la harpe et de l’accordéon, parfois a capella. Les
chanteuses Jessica Paradis (Canada) et Malin G Thunell (Suède) vous invitent à
explorer avec elles des paysages nordiques ; un voyage dans le temps, l’espace
et entre les continents.
À travers la musique traditionnelle, elles nous font revivre
la traversée de ces chants intemporels et des gens qui les ont portés, donnant
ainsi une nouvelle forme à ces histoires et leur permettant de se retrouver
l’espace d’un instant.
Ouverture des réservations un mois avant l’événement
À travers la musique traditionnelle, elles nous font revivre la traversée de ces chants intemporels et des gens qui les ont portés, donnant ainsi une nouvelle forme à ces histoires et leur permettant de se retrouver l’espace d’un instant.
Le mardi 22 septembre 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-22T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-22T20:00:00+02:00_2026-09-22T21:30:00+02:00
Centre culturel canadien à Paris 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Métro -> 9 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)
Bus -> 2832528093 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)
Vélib -> Commandant Rivière (200.47m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://canada-culture.org/event/jessica-paradis-et-malin-g-thunell/
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