Paysages nordiques, Jessica Paradis et Malin G Thunell Centre culturel canadien à Paris Paris

Informations pratiques

Une rencontre musicale entre le Canada et la Suède où

musiques traditionnelles et histoires partagées se retrouvent. Deux voix,

parfois accompagnées de la harpe et de l’accordéon, parfois a capella. Les

chanteuses Jessica Paradis (Canada) et Malin G Thunell (Suède) vous invitent à

explorer avec elles des paysages nordiques ; un voyage dans le temps, l’espace

et entre les continents.

À travers la musique traditionnelle, elles nous font revivre

la traversée de ces chants intemporels et des gens qui les ont portés, donnant

ainsi une nouvelle forme à ces histoires et leur permettant de se retrouver

l’espace d’un instant.

Ouverture des réservations un mois avant l’événement

À travers la musique traditionnelle, elles nous font revivre la traversée de ces chants intemporels et des gens qui les ont portés, donnant ainsi une nouvelle forme à ces histoires et leur permettant de se retrouver l’espace d’un instant.

Le mardi 22 septembre 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-23T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-22T20:00:00+02:00_2026-09-22T21:30:00+02:00

Centre culturel canadien à Paris 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Métro -> 9 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Bus -> 2832528093 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Vélib -> Commandant Rivière (200.47m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://canada-culture.org/event/jessica-paradis-et-malin-g-thunell/



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