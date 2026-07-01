Pêche aux leurres du bord sur le lac de Vassivière ile de vassivière Beaumont-du-Lac

Informations pratiques

Beaumont-du-Lac

Pêche aux leurres du bord sur le lac de Vassivière

ile de vassivière Île de Vassivière Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-28 2026-08-11

Cet été la Fédération organise des demi-journées de découverte de la pratique de la pêche sur le plan d’eau de Peyrat-le-Château et sur le lac de Vassivière.

Ouvert à tous les publics à partir de 7 ans, ne laissez pas passer votre chance de découvrir le plaisir d’être au bord de l’eau.

Vous serez accompagnés d’un moniteur guide de pêche diplômé d’État dont l’objectif sera de vous faire découvrir différentes techniques de pêche tout en passant un moment agréable et convivial au bord de l’eau.

Du matériel de pêche de qualité vous sera mis à disposition par la fédération.

Le tarif pour chaque demi-journée comprend la mise à disposition d’un Pass-pêche pour les participants n’ayant pas de carte de pêche .

ile de vassivière Île de Vassivière Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 34 77 contact@federation-peche87.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pêche aux leurres du bord sur le lac de Vassivière

L’événement Pêche aux leurres du bord sur le lac de Vassivière Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Lac de Vassivière