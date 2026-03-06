Pêche et surprise Tence
Pêche et surprise Tence samedi 8 août 2026.
Pêche et surprise
RDV Ancien parking du tennis Tence Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
2026-08-08
Réglementation, matériel, appâts, technique, pratique et surprise ! avec Albert Vallet. Ouvert à tous.
RDV Ancien parking du tennis Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
English :
Rules, equipment, bait, technique, practice and surprise! with Albert Vallet. Open to all.
