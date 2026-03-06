Pêche et surprise

RDV Ancien parking du tennis Tence Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Réglementation, matériel, appâts, technique, pratique et surprise ! avec Albert Vallet. Ouvert à tous.

RDV Ancien parking du tennis Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

English :

Rules, equipment, bait, technique, practice and surprise! with Albert Vallet. Open to all.

L’événement Pêche et surprise Tence a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon