Peindre les fleurs à l’Aquarelle Atelier Pinceau des arbres Valence

Atelier Pinceau des arbres 5 rue Louvois Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
matériel non fourni
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Plongez dans l’atmosphère printanière, les fleurs, les bouquets et les fonds colorés pour inspirer des aquarelles tout en douceur.
Atelier Pinceau des arbres 5 rue Louvois Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 60 66 33 muriel@pinceau-des-arbres.fr
English :
Immerse yourself in springtime atmosphere, flowers, bouquets and colorful backgrounds to inspire gentle watercolors.
L’événement Peindre les fleurs à l’Aquarelle Valence a été mis à jour le 2026-02-11 par Valence Romans Tourisme