Peindre les fleurs à l’Aquarelle Atelier Pinceau des arbres Valence

Peindre les fleurs à l’Aquarelle

Atelier Pinceau des arbres 5 rue Louvois Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

matériel non fourni

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

2026-03-14

Plongez dans l’atmosphère printanière, les fleurs, les bouquets et les fonds colorés pour inspirer des aquarelles tout en douceur.

Atelier Pinceau des arbres 5 rue Louvois Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 60 66 33 muriel@pinceau-des-arbres.fr

Immerse yourself in springtime atmosphere, flowers, bouquets and colorful backgrounds to inspire gentle watercolors.

