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« Peindre les lignes » Didier Sandre lit Richard Peduzzi Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris

« Peindre les lignes » Didier Sandre lit Richard Peduzzi Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris

« Peindre les lignes » Didier Sandre lit Richard Peduzzi Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris mardi 16 juin 2026.

Lieu : Amphithéâtre Richelieu - Sorbonne

Adresse : 17 rue de la Sorbonne

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif : <p><b>3€ • 4€ • 6€</b></p>

Didier Sandre, sociétaire de la Comédie-Française, lit des
textes du scénographe Richard Peduzzi, extraits de Là-bas c’est dehors
et Je l’ai déjà joué demain (Actes Sud, 2014 et 2021), à la croisée du
roman d’apprentissage, des confessions et du journal de travail. Suivie d’une
dédicace, cette lecture clôt la journée du Congrès de l’AIEF consacrée aux
Écrits de soi des gens de théâtre (XIXe-XXIe) (programme
sur aief.fr, Amphi Guizot), dont Richard Peduzzi est l’invité de l’après-midi.

Lecture-spectacle organisée par Élisabeth Darrobers, Andrea Del Lungo et Florence Naugrette, en partenariat avec l’Association Internationale des Études Françaises, le PRITEPS – Réseau Théâtre et la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.
Le mardi 16 juin 2026
de 18h30 à 19h30
payant

3€ • 4€ • 6€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-16T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-16T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-16T18:30:00+02:00_2026-06-16T19:30:00+02:00

Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne 17 rue de la Sorbonne  75005 Paris
https://www.billetweb.fr/peindre-les-lignes-didier-sandre-lit-richard-peduzzi


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