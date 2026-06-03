Didier Sandre, sociétaire de la Comédie-Française, lit des

textes du scénographe Richard Peduzzi, extraits de Là-bas c’est dehors

et Je l’ai déjà joué demain (Actes Sud, 2014 et 2021), à la croisée du

roman d’apprentissage, des confessions et du journal de travail. Suivie d’une

dédicace, cette lecture clôt la journée du Congrès de l’AIEF consacrée aux

Écrits de soi des gens de théâtre (XIXe-XXIe) (programme

sur aief.fr, Amphi Guizot), dont Richard Peduzzi est l’invité de l’après-midi.

Lecture-spectacle organisée par Élisabeth Darrobers, Andrea Del Lungo et Florence Naugrette, en partenariat avec l’Association Internationale des Études Françaises, le PRITEPS – Réseau Théâtre et la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Le mardi 16 juin 2026

de 18h30 à 19h30

payant

3€ • 4€ • 6€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-16T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-16T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-16T18:30:00+02:00_2026-06-16T19:30:00+02:00

Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris

https://www.billetweb.fr/peindre-les-lignes-didier-sandre-lit-richard-peduzzi



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