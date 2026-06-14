Salon du dessin érotique Galerie Épisodique Paris

Salo XIV est un « classique » du salon érotique car beaucoup d’artistes de cette saison 2026 ont déjà participé au salon, et ils sont accompagnés de nouvelles recrues.

L’érotisme est accroché à l’imagination, au fantasme, à la poésie, aux odeurs et parfums, aux paysages, au romantisme, à l’art ; c’est une sensation personnelle qui n’est pas liée au sexe, à la domination, au pouvoir, ni même à la réalité. L’érotisme s’arrête parfois avec la sexualité et toujours lorsque celle-ci n’a pas été désirée, voulue, choisie.

Laurent Quénéhen, commissaire de Salo XIV

SALO, c’est le Salon du dessin érotique. Fort de son succès, c’est la 14 ème édition cette année !

Le mercredi 24 juin 2026

de 18h00 à 22h00

Du jeudi 25 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 20h00

payant

Entrée payante à participation libre.

De 2 à 12 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T18:00:00+02:00_2026-06-24T22:00:00+02:00;2026-06-25T11:00:00+02:00_2026-06-25T20:00:00+02:00;2026-06-26T11:00:00+02:00_2026-06-26T20:00:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T20:00:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T20:00:00+02:00

Galerie Épisodique 23, passage Ménilmontant 75011 Paris



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