Salon du dessin érotique Galerie Épisodique Paris
Salon du dessin érotique Galerie Épisodique Paris mercredi 24 juin 2026.
Salo XIV est un « classique » du salon érotique car beaucoup d’artistes de cette saison 2026 ont déjà participé au salon, et ils sont accompagnés de nouvelles recrues.
L’érotisme est accroché à l’imagination, au fantasme, à la poésie, aux odeurs et parfums, aux paysages, au romantisme, à l’art ; c’est une sensation personnelle qui n’est pas liée au sexe, à la domination, au pouvoir, ni même à la réalité. L’érotisme s’arrête parfois avec la sexualité et toujours lorsque celle-ci n’a pas été désirée, voulue, choisie.
Laurent Quénéhen, commissaire de Salo XIV
SALO, c’est le Salon du dessin érotique. Fort de son succès, c’est la 14 ème édition cette année !
Le mercredi 24 juin 2026
de 18h00 à 22h00
Du jeudi 25 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :
jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 20h00
payant
Entrée payante à participation libre.
De 2 à 12 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T18:00:00+02:00_2026-06-24T22:00:00+02:00;2026-06-25T11:00:00+02:00_2026-06-25T20:00:00+02:00;2026-06-26T11:00:00+02:00_2026-06-26T20:00:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T20:00:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T20:00:00+02:00
Galerie Épisodique 23, passage Ménilmontant 75011 Paris
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