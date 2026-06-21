« Un doute et une certitude » par la Cie Les Écriés Parc de Choisy PARIS
« Un doute et une certitude » par la Cie Les Écriés Parc de Choisy PARIS mercredi 24 juin 2026.
Luis a treize ans et rêve de devenir footballeur professionnel. Un dimanche matin, en se rendant à l’entraînement, il propose son aide à une nouvelle famille qui vient d’emménager près de chez lui. Il rencontre alors Gloria et cette rencontre marque un tournant dans sa vie. Mais Gloria, elle, n’aime pas le foot. Elle aime la poésie. À travers ce récit d’apprentissage tendre et lumineux, le spectacle mêle passion du football et découverte de la littérature, comme pour nous rappeler combien la singularité de nos choix peut devenir une force face aux doutes et aux certitudes de nos vies.
D’après la nouvelle de Luis Sepulveda.
Adaptation : Éléonore Alpi et Manon Preterre
Mise en scène et jeu : Éléonore Alpi, David Brémaud et Manon Preterre
Costumes : Audrina Groschêne
Dans le cadre de Treize’Estival, la Mairie du 13ᵉ et la Compagnie Les Écriés vous proposent le spectacle « Un doute et une certitude » au parc de Choisy !
Le mercredi 24 juin 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-24T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T18:00:00+02:00_2026-06-24T19:00:00+02:00
Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS
https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207
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